Haberler

Dereye uçan otomobil suyla doldu, boğulma tehlikesi geçiren sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Hassa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, otomobiliyle dereye düştü. Çevredeki vatandaşlar sürücüyü boğulma tehlikesinden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza; Hassa ilçesi Söğüt Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, mahalleden geçen dereye düştü. Araç suyla dolarken yaralı vatandaşın yardımına vatandaşlar yetişti. Boğulma tehlikesi yaşayan sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Hassa ilçesi Söğüt Mahallesi muhtarı Mehmet Bulut, kaza sonrası yaşanan kurtarma çalışmasını anlatarak, "50 metre ileride bayramlaşıyorduk, birden ses geldi ve koşarak geldik. Geldiğimizde araba dereye düşmüştü. İki arkadaş suyun içine atlayıp, vatandaşı kurtardık. Aracın içinde su boynuna kadar gelmişti" dedi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

