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Hatay'da Depremzedelerin Kaldığı 4 Konteyner Yangında Yandı

Hatay'da Depremzedelerin Kaldığı 4 Konteyner Yangında Yandı
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Antakya ilçesinde depremzede ailelerin kaldığı 4 konteyner yangında kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan yangında depremzede ailelerin kaldığı 4 konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'ndeki Haraparası konteyner kentte meydana geldi. Depremzede ailelerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, yangını söndürmek için ilk müdahaleyi yaptı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların müdahalesi devam ettiği sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında 4 konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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