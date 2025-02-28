Hatay'da Depremzede Ailenin Konteyneri Yangında Kullanılmaz Hale Geldi
Kırıkhan'da Mavi Hilal geçici yaşam merkezinde, depremzede bir ailenin yaşadığı konteyner sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tamamen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Kırıkhan ilçesinde bulunan Mavi Hilal geçici yaşam merkezinde yaşandı. Afetzede ailenin yaşadığı konteyner sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürülürken yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa