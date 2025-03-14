Hatay'da Depremzede Ailenin Konteyneri Yangında Kül Oldu
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde depremzede bir ailenin yaşadığı konteynerde çıkan yangın, alevleri söndüren itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde çevreye sıçramadan kontrol altına alındı ancak konteyner kullanılmaz hale geldi. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Kırıkhan ilçesinde bulunan Kızılelma geçici yaşam merkezinde yaşandı. Depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında konteyner kullanılmaz hele geldi. - HATAY