Hatay'da Depremde Hasar Gören Minare, İş Makinesiyle Yıkıldı

Hatay'da Depremde Hasar Gören Minare, İş Makinesiyle Yıkıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir caminin minaresi, iş makinesinin müdahalesiyle yerle bir oldu. Yıkım anı kameraya yansıdı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremde ağır hasar alan minarenin, iş makinesinin darbesiyle yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın olduğu Hatay'da, binlerce bina yerle bir olurken binlerce bina da ağır hasar aldı. Asrın felaketi olan depremde, birçok tarihi yapının yanı sıra camiler de ağır hasar aldı. Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir caminin minaresi, depremde hasar aldığı için yıkılma kararı alındı. İş makinesinin darbesiyle cami minaresi yerle bir oldu. Cami minaresinin yıkılma anı saniye saniye kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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