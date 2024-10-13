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Hatay'da Depremde Enkaz Altında Kalarak İki Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'da Depremde Enkaz Altında Kalarak İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Hatay'da ağır hasar gören bir evin balkonunun çökmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti. 67 yaşındaki İlyas Çardak ve 37 yaşındaki oğlu Umut Hüseyin Çardak, evlerini temizlemek isterken trajik bir olay yaşandı.

Hatay'da depremde ağır hasar gören 2 katlı evlerinin kapı, pencere gibi malzemelerini söken baba ve oğlu, çöken balkonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde yaşandı. Asrın felaketinde ağır hasar alan 2 katlı müstakil evlerindeki kapı ve pencere gibi eşyaları sökmek isteyen İlyas Çardak (67) ve oğlu Umut Hüseyin Çardak (37), balkonun çökmesiyle enkazın altında kaldı. Şahıslar, Dörtyol itfaiye ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı.

"Balkon demiri sökerken balkon çöküyor ve iki kardeşimiz hayatını kaybediyor"

Mahalle sakinlerinden Nurdoğan Bayan (54), "Olay şöyle; arkadaşlarla oturuyorduk bir haber geldi. Arkadaş Kuzuculu Mahallesi'nde ağır hasarlı bina yıkılmadan önce evin içinde, evin etrafındaki demir hurdalarını ve evin eşyalarını almak suretiyle balkon demiri sökerken balkon çöküyor ve iki kardeşimiz hayatını kaybediyor. Kendi evlerindeki balkon demirini sökerken balkon çöküyor. Olay yerinde iki kardeşimiz biri 65 yaşlarında, diğeri de 35 yaşlarında oğlu vefat ediyor" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Deprem Çardak hatay Yaşam Kaza Baba

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