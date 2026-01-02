Haberler

Fabrikada yaşanan patlamayla yükselen duman paniğe neden oldu
Güncelleme:
Hatay'daki Ekinciler Demir Çelik Fabrikası'nda ocak kısmında meydana gelen su sızması nedeniyle patlama yaşandı. Olayda yaralanan olmazken, yükselen duman bölgede paniğe neden oldu.

Hatay'da Ekinciler Demir Çelik Fabrikası'nda ocak kısmında yaşanan su sızmasıyla patlama yaşandı. Kısa süreli paniğe neden olayda yaralanan olmazken, patlamayla yaşanan toz bulutu bölgede kendini hissettirdi.

Olay, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Ekinciler Demir Çelik Fabrikası'nda yaşandı. Demir çelik fabrikasının ocak kısmında meydana gelen su sızması nedeniyle patlama yaşandı. Patlama sonrası yükselen yoğun duman, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Olayda yaralanan olmazken, fabrikanın ilgili birimleri tarafından hızlı müdahale sağlandı. Patlamanın ardından gerekli güvenlik önlemleri alınırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını öğrenildi. - HATAY

