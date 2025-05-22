Hatay'da Çocuğa Otomobil Çarptı: Kaza Anı Kamerada
Hatay'ın Altınözü ilçesinde koşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'da koşarak karşıdan karşıya geçen çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi Atatürk Caddesi mevkiinde yaşandı. Cadde üzerinde koşarak karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk Defne Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa