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Hatay'da çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Samandağ İlçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından evde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydan geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samandağ İtfaiye Hatay İtfaiye Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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