Hatay'da Çiftlikte Samanlık Yangını

Hatay'da bir çiftliğin samanlık bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Kumlu ilçesi Akkerpiç Mahallesi'nde bulunan çiftlikte yaşandı. Samanlardan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında saman balyaları zarar gördü. - HATAY