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Hatay'da Çiftlikte Samanlık Yangını

Hatay'da Çiftlikte Samanlık Yangını
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Hatay'ın Kumlu ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu saman balyaları zarar gördü.

Hatay'da bir çiftliğin samanlık bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Kumlu ilçesi Akkerpiç Mahallesi'nde bulunan çiftlikte yaşandı. Samanlardan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında saman balyaları zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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