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Reyhanlı'da ev yangını

Reyhanlı'da ev yangını
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında çatı hasar gördü.

Hatay'da evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın; Reyhanlı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan müstakil evin çatı katında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında çatı zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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