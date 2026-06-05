Hassa'da çamlık alan yangını

Hatay'ın Hassa ilçesinde çamlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer çam ağaçlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ndeki Dede Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çamlık alandan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında bölgedeki çam ağaçları zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı