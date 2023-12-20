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Hatay'da Çalıntı Otomobiller Bulundu, 4 Şahıs Tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalınan 2 otomobil polis ekiplerince bulunurken, olayla ilgili 4 şahıs tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda çalıntı otomobiller ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalınan 2 otomobil polis ekiplerince bulunurken, olayla ilgili 4 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekiplerin çalışmaları kapsamında İskenderun Denizciler Mahallesinde iki oto hırsızlığı ve bir otodan hırsızlık olaylarının şüphelileri R.H., S.H, A.İ.,N.Ç ve hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan R.A. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan; S.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet çalıntı otomobil, 2 adet şase numarası kazınmış motosiklet, 5 gram uyuşturucu madde ve 5 adet fişek ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güvenlik Ceza Hırsızlık Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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