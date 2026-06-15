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'Helal parayla aldım' dediği çalınan motosikleti 24 saat geçmeden polis tarafından bulundu

'Helal parayla aldım' dediği çalınan motosikleti 24 saat geçmeden polis tarafından bulundu
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir esnafın iş yeri önünden çalınan motosiklet, polis ekiplerinin çalışmasıyla 24 saat geçmeden bulundu. Hırsızlık anı kameraya yansırken, 2 şüpheli yakalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde esnafın iş yerinin önünde park halindeki motosikletini ittirerek çalan 2 hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. 'Helal parayla aldım' dediği motosikleti çalınmasının üzerinden 24 saat geçmeden bulunan esnaf Abdurrezzak Özbek, motosikletine kavuştuğu için polis ekiplerine teşekkür etti.

Olay, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Mahallede yaşayan balıkçı Abdurrezzak Özbek'e ait motosiklet, gece saat 01.30 sıralarında iş yeri önünde park halindeyken çalındı. Özbek, kamera kayıtlarında olay anının görüntülerini incelediğinde iki şahsın motosikletini çaldığını fark etti. Görüntülerde; Özbek iş yerinde çalıştığı esnada iki kişinin park halindeki motosikleti çalıştırmayı beceremeyince ittirerek çaldığı görüldü.

Motosikletin çalınması sonrası durumun 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, olayla ilgili hareket geçerek inceleme başlattı. Ekiplerin kamera kayıtlarını incelemesinin ardından 24 saat olmadan esnaf Özbek'e ait motosiklet bulunurken şüpheli 2 şahıs da yakalandı.

'Helal parayla aldım' dediği motosikletine kavuşan esnaf Abdurrezzak Özbek, polis ekiplerine teşekkür ederek, "13 Haziran gecesinde motosikletimiz çalınmıştı. Polis ekiplerine motosikletimin çalınma olayıyla ilgili şikayette bulundum. Polis ekipleri 24 saat dolmadan motosikletimi buldular. Devletimizden ve polislerimizden binlerce kez rabbim razı olsun. Motosikletimizde birkaç sorun var ve onun tamiratını yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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