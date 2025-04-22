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Hatay'da Çadır Yangını: Tüp Patladı, Korku Dolan Sahneler

Hatay'da Çadır Yangını: Tüp Patladı, Korku Dolan Sahneler
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir bahçedeki çadırda çıkan yangında, patlayan tüp çevredeki sakinleri tedirgin etti. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri müdahale etti ve yaralanma olmadan kontrol altına alındı.

Hatay'da çadırda çıkan yangında tüpün patlaması tedirgin etti. Yangın, çevreye sıçramadan ve yaralanma olmadan söndürüldü.

Yangın, Dörtyol ilçesi Kışlalar Mahallesi'nde bir bahçede çadırın bulunduğu alanda yaşandı. Sebebi bilinmeyen yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında patlayan tüp korkuya neden olurken, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yaralanmanın yaşanmadığı yangında bahçede hasar oluştu. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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