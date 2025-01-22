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Hatay'da Çadır Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Hatay'da Çadır Yangını Ormanlık Alana Sıçradı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir çadırda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çadırda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri, çadır ve ormanlık alandaki yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Bektaşlı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir çadırda yangın çıktı. Çadırda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangın büyümeden söndürdü. Çıkan yangından dolayı çadır kullanılamaz hale gelirken ormanlık alan zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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