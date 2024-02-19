Hatay'da çadır yangını: Çadır kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Defne ilçesinde yanan çadır kullanılmaz hale geldi.

Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde bir çadırda yangın meydana geldi. Mahallede bulunan çadır, bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Çadırın yandığını gören çadır sahipleri durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Atıl durumda bulunan çadır, yanarak kullanılmaz hale geldi. - HATAY