Hatay'da Buzdolabının Altında Saklanan Yılan Yakalandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir evde buzdolabının altına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, özel eldivenle yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.
Hatay'da eve girerek buzdolabının altına saklanan yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.
Altınözü ilçesinde eve giren yılanı fark eden vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Buzdolabının altına saklanan yılan, itfaiye personelinin taktığı özel eldivenle yakaladı. Yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY