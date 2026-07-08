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Akdeniz'de ölümle burun buruna gelen genci sahil güvenlik kurtardı

Akdeniz'de ölümle burun buruna gelen genci sahil güvenlik kurtardı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki E.M., Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma anları kameraya yansıdı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki genç, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ölümle burun buruna gelen genci kurtaran ekiplerin imdada yetiştikleri anlar kameraya yansıdı.

Dörtyol ilçesinin Yeniyurt Mahallesi sahilinde denizde bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye Dörtyol Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, 19 yaşındaki E.M.'yi denizden çıkararak kıyıya ulaştırdı. Sahil Güvenlik Ekiplerince İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.M., 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin tedavi altına alındığı öğrenildi. Gencin ölümle burun buruna gelerek zor anlar yaşadığı ve sahil güvenlik ekiplerinin kurtarma operasyonuysa kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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