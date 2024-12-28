Hatay'da Binada Yangın: 6 Kişi Dumandan Etkilendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 5 katlı bir binada çıkan yangında, dumandan etkilenen 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hatay'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiyi itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı.
Yangın, Dörtyol ilçesi Altınçağ Mahallesi'nde 5 katlı bir binada yaşandı. Binanın 2.katında bulunan dairede yaşayan 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yaşanan yangın kontrol altına alınırken binada hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa