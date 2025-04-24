Hatay'da Bıçaklı Kavga: 2 Çocuk Yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki iki çocuk yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edilen çocukların tedavisine başlandı.
Hatay'da 2 grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı.
Kavga; Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan 2 grubun arasında kavga yaşandı. Yaşanan kavgada bıçakla yaralanan 15 yaşındaki Ö.F.B. ve 15 yaşındaki E.M. yaralandı. Yaralı 2 çocuk olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı çocuklar Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa