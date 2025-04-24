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Hatay'da Bıçaklı Kavga: 2 Çocuk Yaralandı

Hatay'da Bıçaklı Kavga: 2 Çocuk Yaralandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki iki çocuk yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edilen çocukların tedavisine başlandı.

Hatay'da 2 grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı.

Kavga; Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan 2 grubun arasında kavga yaşandı. Yaşanan kavgada bıçakla yaralanan 15 yaşındaki Ö.F.B. ve 15 yaşındaki E.M. yaralandı. Yaralı 2 çocuk olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı çocuklar Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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