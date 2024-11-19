Hatay'da Bıçakla Yaralama Olayının Şüphelisi Tutuklandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bıçakla yaralama olayıyla ilgili olarak M.E. adlı şüpheli yakalanarak tutuklandı. Emniyet tarafından yapılan çalışmalar sonucunda olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bıçakla yaralama olayının şüphelisi tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş olaylarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana gelen bıçakla yaralama olayının şüphelisi M.E. yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine tutuklandı. - HATAY