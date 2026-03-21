Bayram günü mahalle savaş alanına döndü: 3 ölü, 22 yaralı

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Olayda jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olay, Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde yaşandı. Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yaşanan olayda iki aile arasında başlayan sözlü tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Tarafların birbirine taşla, bıçakla, sopayla ve silahla saldırdığı olayda 25 kişi yaralanarak kentteki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan A.Y., A.Y. ve N.H. olduğu öğrenilen 3 kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mahallede jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, tarafların savaşı andıran bir şekilde birbirlerine saldırdıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Jandarma ekiplerinin bölgedeki geniş güvenlik önlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
