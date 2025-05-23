Hatay'da Balıkçı Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
Dörtyol ilçesi açıklarında balık tutmakta olan 71 yaşındaki Bestami Yüksel, kalp krizi geçirdi. Arkadaşlarının karaya yanaştırdığı teknede sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hatay'da denize açıldığı esnada kalp krizi geçiren balıkçı teknede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay, Dörtyol ilçesi açıkları Dörttaş mevkiinde yaşandı. Balık tutmak için teknesiyle denize açılan 71 yaşındaki Bestami Yüksel kalp krizi geçirdi. Balıkçının kalp krizi geçirdiğini fark eden arkadaşları tekneyi karaya yanaştırdı. Sağlık ekiplerinin teknede yaptığı müdahaleye rağmen Yüksel kurtarılamadı. Şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa