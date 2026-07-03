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Yakalanacakken kaçan yılan, ekipleri peşine taktı

Yakalanacakken kaçan yılan, ekipleri peşine taktı
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Hatay'ın Hassa ilçesinde bir evin bahçesine giren yılanı yakalamaya çalışan itfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi kameraya yansıdı. Ekipler, dakikalarca süren uğraş sonucu yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Hatay'da bahçeye giren yılanı yakalamaya çalışan 2 itfaiyecinin zorlu mücadelesi kameraya yansıdı.

Hassa ilçesi kent merkezinde bulunan evin bahçesine yılan girdi. Bahçede dolaşırken yılanı gören ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yılan yakalama aparatı değneğiyle yılanı yakalamaya çalıştı. Kısa sürede ekipler, dakikalarca süren mücadelenin ardından yılanı yakaladı. Bahçeye giren yılanı yakalayan ekipler, doğal yaşam alanına bıraktı. Yakalanacakken kaçan yılan ve itfaiye personeli arasında yaşanan zorlu mücadeleyse kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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