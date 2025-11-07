Hatay'da Bahçede Yangın, Evlere Sıçramadan Söndürüldü
Kumlu ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında bahçede hasar oluştu.
Hatay'da bahçede çıkan yangın, eve sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Kumlu ilçesi Batıayrancı Mahallesi'nde bir evin bahçesinde yaşandı. Bahçede kısa sürede yükselen alevleri fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Evlere sıçramadan söndürülen yangında bahçede hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa