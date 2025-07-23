Yol kenarında oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü

Yol kenarında oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
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Yol kenarında oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletle seyir halindeyken baba ve oğlu tartışmaya başladı. Motosikleti yol kenarında durduran baba oğlunu defalarca bıçaklayarak katletti. Baba gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Numune Evler Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre, 45 yaşındaki Zeki V., 31 ALM 46 plakalı motosikletle seyir halindeyken kasa kısmında bulunan 22 yaşındaki oğlu Mehmet V. ile tartışmaya başladı.

Yol kenarında oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü

OĞLUNU BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

Tartışma büyüyünce baba, motosikleti yol kenarında durdurdu ve oğlunu defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet V., kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yol kenarında oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü

EVLAT KATİLİ BABA GÖZALTINDA

Olayın ardından baba Zeki V., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Acı olayın yaşandığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Zeki V., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıayhan ertaş:

infaz şart

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