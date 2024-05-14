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Hatay'da aşırı yağışla birlikte derenin üzerindeki köprü yıkıldı

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Hatay'da aşırı yağışla birlikte derelerin debilerinde artış yaşandı ve Büyük Karaçay deresinin üzerindeki köprü yıkıldı. Yol trafiğe kapatıldı ve ulaşım farklı güzergahlardan sağlanmaya başlandı.

Hatay'da aşırı yağışla birlikte debisi artan derenin üzerindeki köprü yıkıldı.

Meteoroloji, Doğu Akdeniz için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Hatay'da il genelinde Pazar günü başlayan yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Aşırı yağışla birlikte derelerin debilerinde artma meydana geldi. Samandağ ilçesi Batıayaz Mahallesi mevkiinden geçen Büyük Karaçay deresinin de yağışla birlikte debisi artınca, dere üzerindeki köprüyü yıktı. Yıkılan yol araç ve yaya trafiğine kapatılırken 5 köye ulaşım farklı güzergahlardan sağlanmaya başladı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaçay Ulaşım Hava Durumu Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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