Hatay'da aşırı yağışla birlikte derenin üzerindeki köprü yıkıldı

Hatay'da aşırı yağışla birlikte debisi artan derenin üzerindeki köprü yıkıldı.

Meteoroloji, Doğu Akdeniz için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Hatay'da il genelinde Pazar günü başlayan yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Aşırı yağışla birlikte derelerin debilerinde artma meydana geldi. Samandağ ilçesi Batıayaz Mahallesi mevkiinden geçen Büyük Karaçay deresinin de yağışla birlikte debisi artınca, dere üzerindeki köprüyü yıktı. Yıkılan yol araç ve yaya trafiğine kapatılırken 5 köye ulaşım farklı güzergahlardan sağlanmaya başladı. - HATAY