Aşırı yağışla birlikte yolda yaşanan çökme anı görüntülendi
Hatay'da etkili olan aşırı yağış sonucu dere yatağı yanındaki yol çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Hatay'da etkili olan aşırı yağışla birlikte dere yatağının yanı başında bulunan yolun çöktüğü anlar kameraya yansıdı.
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da yağış hafta sonu etkisini hissettirdi. Dörtyol ilçesinde yağışla birlikte derelerin debisi yükselirken, Özerli Mahallesi'nde derenin yükselen debisi yolun çökmesine neden oldu.
Çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken herhangi yaralanma ve can kaybı olmadığı öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa