Aşırı yağışla birlikte yolda yaşanan çökme anı görüntülendi

Hatay'da etkili olan aşırı yağışla birlikte dere yatağının yanı başında bulunan yolun çöktüğü anlar kameraya yansıdı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da yağış hafta sonu etkisini hissettirdi. Dörtyol ilçesinde yağışla birlikte derelerin debisi yükselirken, Özerli Mahallesi'nde derenin yükselen debisi yolun çökmesine neden oldu.

Çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken herhangi yaralanma ve can kaybı olmadığı öğrenildi. - HATAY