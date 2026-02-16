Haberler

Aşırı yağışla birlikte yolda yaşanan çökme anı görüntülendi

Aşırı yağışla birlikte yolda yaşanan çökme anı görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da etkili olan aşırı yağış sonucu dere yatağı yanındaki yol çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Hatay'da etkili olan aşırı yağışla birlikte dere yatağının yanı başında bulunan yolun çöktüğü anlar kameraya yansıdı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da yağış hafta sonu etkisini hissettirdi. Dörtyol ilçesinde yağışla birlikte derelerin debisi yükselirken, Özerli Mahallesi'nde derenin yükselen debisi yolun çökmesine neden oldu.

Çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken herhangi yaralanma ve can kaybı olmadığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

2 kadın polisi, kalabalık grubun elinden binbir güçlükle aldılar
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif

2016'da boşanmışlardı, şampiyon kalecinin eşine ahlaksız teklif
Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

Putin fena köşeye sıkıştı: O bir katil, derhal hesap vermeli
Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Sadece eve dönmek istediler, kuyruk 1 kilometre uzadı
Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!