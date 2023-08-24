Hatay'da Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Reyhanlı ilçesi Varış Mahallesi'nde saat 10.40 sıralarında Asi Nehri'nde 16 yaşlarında erkek cesedi görüldü. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi yaptığı çalışmayla cesedi Asi Nehri'nden çıkardı. Nehirden çıkarılan ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY