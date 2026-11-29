Hatay'da aranan U.A. yakalandı, iş yerinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'da 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan aranan U.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. U.A.'nın iş yerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 97 adet 9 milimetre fişek ve 25 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi; şahıs adli makamlara sevk edildi.
Hatay'da 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan aranan U.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın iş yerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında U.A.'yı yakaladı.
U.A.'nın iş yerinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 97 adet 9 milimetre fişek ve 25 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.A., gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı