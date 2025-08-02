Hatay'da Aranan İki Şüpheli Yakalandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan S.S. ve C.D. isimli iki şahıs, emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. S.S., 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 3 yıl hapis cezasına, C.D. ise uyuşturucu imalatı suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.S. ile 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D. isimli şahısları Arsuz ilçesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa