Hatay'da Aranan İki Şüpheli Yakalandı

Hatay'da Aranan İki Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan S.S. ve C.D. isimli iki şahıs, emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. S.S., 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 3 yıl hapis cezasına, C.D. ise uyuşturucu imalatı suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.S. ile 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D. isimli şahısları Arsuz ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak Uğurcan Çakır bombası

Süper Lig devinden Uğurcan Çakır bombası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar çekildi: Biri ağır 12 yaralı

Kına gecesi tartışmasında bıçaklar çekildi! Nedeni inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.