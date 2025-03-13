Hatay'da Aranan İki Kişi Tutuklandı

Hatay'ın Antakya ve Dörtyol ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışmada çeşitli suçları nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Antakya ve Dörtyol ilçelerinde yapılan çalışmada; İşledikleri uyuşturucu ticareti hırsızlık, mala zarar verme, kasten yaralama, silahlı yağma, şiddet, tehdit suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranmakta olan S.A. ve S.G. adlı 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY