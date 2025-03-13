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Hatay'da Aranan İki Kişi Tutuklandı

Hatay'da Aranan İki Kişi Tutuklandı
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Hatay'ın Antakya ve Dörtyol ilçelerinde yapılan operasyonla çeşitli suçlardan dolayı aranan iki kişi, gözaltına alınarak tutuklandı. Uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve diğer suçlar nedeniyle yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Hatay'ın Antakya ve Dörtyol ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışmada çeşitli suçları nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Antakya ve Dörtyol ilçelerinde yapılan çalışmada; İşledikleri uyuşturucu ticareti hırsızlık, mala zarar verme, kasten yaralama, silahlı yağma, şiddet, tehdit suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranmakta olan S.A. ve S.G. adlı 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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