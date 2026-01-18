Haberler

Altınözü'nde hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, hırsızlık ve göçmen kaçaklığı suçlarından aranan 4 kişi, yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarda adli makamlarca işledikleri suçlar nedeniyle aranan 4 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Hırsızlık suçundan aranan suçundan 3 yıl 13 ay 5 gün hapis cezası ile aranan M.D., göçmen kaçaklığı suçundan 3 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan Y.T., aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan M.N. ile Z.N. Altınözü'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

