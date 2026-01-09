Hatay'da aranan 4 hükümlü yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi İskenderun ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; "kullanmak için uyuşturucu madde kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 7 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan Ö.Ç., "cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan H.T., "ailenin korunması" suçundan 7 gün zorlama hapis cezası bulunan M.B. ile "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 ay hapis cezası ile aranan E.Ö. polis ekiplerince İskenderun ilçesinde gözaltına alındı.

İskenderun'da yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY