Haberler

Hatay'da aranan 4 hükümlü yakalandı

Hatay'da aranan 4 hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şahsı gözaltına aldı. Elde edilen bilgilere göre, şahıslar arasında uyuşturucu, cinsel saldırı, aileyi koruma ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar yer alıyor.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi İskenderun ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; "kullanmak için uyuşturucu madde kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 7 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan Ö.Ç., "cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan H.T., "ailenin korunması" suçundan 7 gün zorlama hapis cezası bulunan M.B. ile "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 ay hapis cezası ile aranan E.Ö. polis ekiplerince İskenderun ilçesinde gözaltına alındı.

İskenderun'da yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü

Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Türkiye'nin 'çay tiryakisi' şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı

Türkiye'nin çay tiryakisi şehri belli oldu! Karadeniz illerini solladı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var