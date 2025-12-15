İskenderun'da aranan 3 şahıs yakalandı
Iskenderun'da yapılan operasyonda cinsel taciz ve şantaj suçlarından aranan 3 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan iki tanesi tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada 3 kişi yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada İskenderun Kurtuluş mahallesinde meydana gelen cinsel taciz olayının şüphelisi M.A., Numune mahallesinde meydana gelen Şantaj olayının şüphelisi E.K., Cinsel taciz suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslardan M.A. ile G.Y. tutuklandı, E.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY