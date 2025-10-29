Haberler

Hatay'da Aranan 3 Şahıs Yakalandı

İskenderun ilçesinde adli makamlarca aranan 3 kişi, dolandırıcılık ve yurt dışı bahis oyunlarına aracılık etme suçlarından yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada işledikleri suçlar nedeniyle adli makamlarca aranan 3 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; İskenderun İlçesinde banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.Ö., 19 ayrı suçtan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 5 bin 700 TL para cezası bulunan S.B.C.N. ile yurt dışı bahis oyunlarının oynanmasına aracılık etmek suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.A. isimli 3 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
