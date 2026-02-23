Haberler

Dörtyol'da hapis cezaları bulunan 3 kişi tutuklandı

Dörtyol'da hapis cezaları bulunan 3 kişi tutuklandı
Dörtyol ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalanarak adli makamlarca tutuklandı. Emniyet güçleri, kamu malına zarar verme ve uyuşturucu suçlarıyla ilgili cezaları bulunan şahısları gözaltına aldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda hapis cezaları nedeniyle yakalanan 3 kişi adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; kamu malına zarar verme suçundan 1 yıl hapis cezasıyla aranan T.S., uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan M.A. ile ruhsatsız ateşli silahlara mermileri satın alma, taşıma, hükümlü veya tutuklunun cebir ve tehdit kullanarak kaçması suçundan 6 ay hapis cezasıyla aranan İ.K. Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
