İskenderun'da asayiş operasyonu; 2 tutuklama
İskenderun'da yapılan operasyon sonucunda uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından aranan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı. Emniyet güçleri, aranan şahısları gözaltına alarak adli makamlara sevk etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan ve hapis cezası ile aranan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş cezasıyla aranan Z.D. ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.S. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
