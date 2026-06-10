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Dörtyol'da hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı

Dörtyol'da hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde adli makamlarca aranan, silah ve mermi suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. ile kasten öldürme suçundan aranan B.S. yakalanarak gözaltına alındı. M.C. tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada adli makamlarca aranan 2 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ile mermileri satın alınması, taşınması bulundurulması suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.C., kasten öldürme suçundan aranması bulunan B.S. Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen M.C. tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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