Dörtyol'da hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde adli makamlarca aranan, silah ve mermi suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. ile kasten öldürme suçundan aranan B.S. yakalanarak gözaltına alındı. M.C. tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada adli makamlarca aranan 2 kişi yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ile mermileri satın alınması, taşınması bulundurulması suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.C., kasten öldürme suçundan aranması bulunan B.S. Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen M.C. tutuklandı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı