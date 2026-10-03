Hatay'da araçta mahsur kalan çocuk, itfaiye personelinin sırtında kurtarıldı

Hatay'da araçta mahsur kalan çocuk, itfaiye personelinin sırtında kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde yoğun yağışta kullanılmayan yolda mahsur kalan araçtaki çocuk, itfaiye personelince sırtında taşınarak kurtarıldı. Araçtaki yetişkin de ekiplerin yardımıyla güvenli alana ulaştırıldı, çocuk okuluna bırakıldı.
Hatay'da itfaiye personeli, etkili olan yağışla birlikte göle dönen yolda mahsur kalan araç içerisindeki çocuğu sırtında taşıyarak kurtardı.
Yoğun yağış nedeniyle ulaşımda yaşanan olumsuzluk sırasında Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde kullanılmayan yol üzerinde 1 araç mahsur kaldı. Araç içerisinde bulunan 1 yetişkin ve 1 çocuk için ekipler çalışma başlattı. Yetişkin birey ekiplerin yardımıyla güvenli alana ulaştırıldı ve itfaiye personeli, çocuğu sırtında taşıyarak kurtardı.
Kurtarma çalışmasının ardından çocuk, ekipler eşliğinde okuluna bırakıldı. Yoğun yağış sırasında gerçekleştirilen çalışmayla vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik müdahalede bulunuldu.