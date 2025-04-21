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Hatay'da Araç İçinde Başından Vurulmuş Şahıs Ağır Yaralı

Hatay'da Araç İçinde Başından Vurulmuş Şahıs Ağır Yaralı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde park halindeki bir araçta bulunan 39 yaşındaki H.S., başından vurulmuş halde bulundu. Olay sonrası durumu ağır olan şahıs hastaneye sevk edildi ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatay'da araç içerisinde başından silahla vurulmuş halde bulunan şahıs ağır yaralandı.

Olay, Dörtyol ilçesi Dörttaş sahilinde yaşandı. Sahilde park halinde bulunan 31 KK 303 plakalı Fiat marka aracın içerisinden gelen silah sesi sonrası vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahsı başından yaralı halde bulan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde şahsın 39 yaşındaki H.S. olduğu tespit edildi. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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