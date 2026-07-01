Panoya giren 1 buçuk metrelik karayılan apartmanı elektriksiz bıraktı

Hatay'ın Payas ilçesinde apartmanın elektrik panosuna giren 1 buçuk metrelik karayılan telef olurken, apartmanın elektrik tesisatında ise arıza yaşandı.

Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın elektrik panosuna 1,5 metre karayılan girdi. Yılan elektrik çarpmasıyla telef olurken, elektrik çarpmasının ardından binanın elektrik tesisatında arıza yaşandı. Elektrik panosunda telef olan karayılanı gören bina sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ölü yılanı panodan çıkardı. Elektrik görevlileri arızayı onardıktan sonra binaya elektrik verildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı