Yangın çıkan apartmanda can pazarı: 30 kişiyi itfaiye kurtardı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 30 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın elektrik tesisatı alevlere teslim olarak yandı ve kısa sürede duman binayı kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 30 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişiyse hastanede tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, apartmanda hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
