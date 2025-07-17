Hatay'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Hatay'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı
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Kırıkhan ilçesi Menderes Mahallesi'nde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan kimse olmazken, dairede zarar meydana geldi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Menderes Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir apartman dairesinde yangın çıktı. Dairede çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangın büyümeden müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından herhangi yaralanma olmazken apartman dairesi zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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