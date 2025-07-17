Hatay'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Menderes Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir apartman dairesinde yangın çıktı. Dairede çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangın büyümeden müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından herhangi yaralanma olmazken apartman dairesi zarar gördü. - HATAY