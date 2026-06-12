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Hatay'da anız yangını zeytinliğe sıçradı: 200 dönüm arazi zarar gördü

Hatay'da anız yangını zeytinliğe sıçradı: 200 dönüm arazi zarar gördü
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan anız yangını zeytin bahçelerine sıçradı. Yaklaşık 200 dönüm arazi zarar görürken, can kaybı yaşanmadı.

Hatay'da anız yangınından zeytinlik alana sıçrayan alevler, yaklaşık 200 dönüm arazinin zarar görmesine neden oldu.

Yangın; Kırıkhan ilçesi Güzelce Mahallesi ile Karaçağıl Mahallesi arasındaki alanda meydana geldi. Kısa sürede büyüyen anız yangınında alevler, zeytin bahçelerine sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında yaklaşık 200 dönüm arazi zarar gördü.

Ekipler bölgede yer yer müdahale ve soğutma çalışması yaparak emniyet tedbirlerini sürdürüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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