Hatay'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangın, Belen - İskenderun yolu üzerindeki buğday tarlasında meydana geldi.
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Belen - İskenderun yolu üzerinde biçimi yapılan buğday tarlasında yaşandı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa