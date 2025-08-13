Hatay'da Ambulansı Takip Eden Otomobil Kaza Yaptı

Hatay'da Ambulansı Takip Eden Otomobil Kaza Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulansı takip eden bir otomobil başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından şok yaşayan sürücü ve araçtaki şahıs, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmadı.

Hatay'da hastaneye hasta sevk eden ambulansı takip eden otomobilin başla bir otomobille çarpışmasıyla kaza yaşandı. Kaza sonrası çarpışmanın etkisiyle şok yaşayan araçtaki şahsın o anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ambulansı takip eden otomobil, sokak kesişiminde başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar oluştu. Otomobil sürücüsünün ve araçtaki başka bir şahsın kaza sonrası yaşadığı şok, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama

Maç biter bitmez flaş açıklama! O gerçeği yeniden hatırlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 milyar liralık dolandırıcılık! Vatandaşları sosyal medyadan böyle kandırmışlar

2 milyarlık dolandırıcılık! Sosyal medyadan böyle kandırmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.