Hatay'da Alkollü Motosiklet Sürücüsü Bebekle Birlikte 4 Kişiye Çarptı: 9 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, alkollü ve ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü, yol kenarında yürüyen dört kişiye çarptı. Kazada bebek arabasında bulunan 9 aylık Miran, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hatay'da alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün çarptığı 4 kişiden bebek arabasındaki 9 aylık Miran hayatını kaybetti.

Kaza, Arsuz'a bağlı Konacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. (16) idaresindeki 31 AUK 783 plakalı motosiklet, yol kenarında yürüyen Fatma Nur B. (18), Emine B. (55), Miraç Y. (3) ve bebek arabasındaki 9 aylık Miran Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan 4 kişi ile motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 9 aylık Miran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yapılan kontrollerde sürücü E.B.'nin 0.67 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
