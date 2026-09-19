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Hatay'da akrobatik sürüşe 29 bin 719 TL ceza uygulandı, ehliyete 60 gün el konuldu

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Hatay'da akrobatik sürüş görüntülerini sosyal medyada paylaşan sürücüye 29 bin 719 TL para cezası uygulandı, ehliyeti 60 gün geri alındı. Dörtyol ilçesindeki O-53 Otoyolu'nda 17 Eylül'de tespit edilen sürücü hakkında adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Hatay'da akrobatik hareketler yaparak ön kaldırdığı anları sosyal medyada paylaşan sürücüye 29 bin 719 TL para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, 17 Eylül tarihinde Dörtyol ilçesindeki O-53 Otoyolu üzerinde Y.P. isimli şahsın trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde akrobatik hareketler yaptığına ilişkin sosyal medya paylaşımları tespit edildi.

Sosyal medya görüntüleri üzerinden yapılan inceleme sonucunda sürücünün kimliği belirlenirken, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Ekipler tarafından Y.P.'ye toplam 29 bin 719 TL trafik cezası uygulandı.

Öte yandan, sürücünün sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alındığı bildirildi. Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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